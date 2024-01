per Mail teilen

Ich habe keine Angst. Wenn das Leben zu Ende ist. Ich weiß, es kommt noch was und das trägt mich sehr.

Susanne hat eigentlich einen ganz anderen Job gelernt, sie ist ausgebildete Bankkauffrau, doch schon damals kommt sie lieber im knallroten Anzug, als im braven grauen Kostüm zur Arbeit. Sie eckt gerne an. Aber erst mit 57 traut sie sich, ihren Traum zu leben: Das Modeln. Sie steht zum ersten Mal auf dem Laufsteg.

„Für mich ist Modeln tatsächlich ein Ausdruck meiner Persönlichkeit, ich empfinde es als zutiefst schöpferisch.“ Die heute 62-jährige läuft für internationale Fashion Shows in Berlin und New York. Doch dann kommt der Schicksalsschlag, der Krebs, den sie vor 14 Jahren schon einmal besiegt hatte, ist zurück: Mit Metastasen unter anderem in der Leber. Sie muss wieder zur Chemotherapie. Und diese wird sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens begleiten. Ihr Haare fallen aus, Susanne entscheidet sich, sie komplett kurz zur rasieren und fasst neuen Lebensmut. Ihr Glaube gibt ihr dabei besonders viel Kraft.

Auch wenn ihre Familie mit der schillernden Modelwelt nichts anfangen kann, unterstützen sie sie wo sie können. „Meine innere Uhr sagt nicht: ‚Du bist 62‘, was auch immer das heißen mag. Ich will noch bis 80 auf dem Laufsteg stehen.“