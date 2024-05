Social-Media-Fasten stärkt Selbstbild junger Frauen

per Mail teilen

Studie mit Studentinnen zeigt: Schon eine Woche ohne Social Media verbessert das Selbstwertgefühl und die Einstellung zum eigenen Körper bei jungen Frauen.

Dass soziale Medien verschiedenste negative Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer User haben, ist vielfach belegt. Das Spektrum reicht von geminderter Beziehungsfähigkeit über Schlafstörungen bis zu erhöhter Suizidalität.

Neue Studie: Soziale Medien belasten junge Frauen psychisch

Eine Studie, die jetzt in der Fachzeitschrift ScienceDirect veröffentlicht wurde, belegt nun, dass die Flut an Vergleichsmöglichkeiten im Internet junge Frauen psychisch belastet.

Die hohe Präsenz „idealer Körper“ in den sozialen Medien befördert demnach Störungen des Selbstwertgefühls und negative Einstellungen zum eigenen Körper. Vor allem bei jungen Frauen, die anfällig für die Verinnerlichung „dünner Schlankheitsideale“ sind.

Social-Media-Fasten für die Wissenschaft

An der York Universität im kanadischen Toronto wurden die 66 teilnehmenden Psychologiestudentinnen in zwei Gruppen unterteilt: Die eine Gruppe musste eine Woche lang auf Facebook, TikTok, Instagram und alle sozialen Medien verzichten. Die andere Gruppe führte ihre Aktivitäten in den sozialen Medien fort wie gewohnt.

Die Teilnehmerinnen wurden vor der Studie zu den Themen der Untersuchung befragt und getestet. Im Zentrum standen das Selbstwertgefühl und die Einstellung zum eigenen Körper.

Viele Menschen vergleichen sich mit Influencern auf Social Media. Das kann zu einem schlechteren Selbstwertgefühl und Körperbild führen. Social-Media-Fasten stärkt das Selbstbild junger Frauen.

So wurden die Teilnehmerinnen zum Beispiel gefragt, wie zufrieden sie aktuell mit ihrem Körper sind und, ob sie gerne wie Models in Magazinen aussehen würden. Nach der Studienwoche wurden die Befragung und die Tests wiederholt.

Besseres Selbstwertgefühl danke Social-Media-Fasten

Die Psychologieprofessorin Jennifer Mills, unter deren Leitung die Studie durchgeführt wurde, sprach von großen Effekten, wie man sie in der psychologischen Forschung nicht so häufig zu sehen bekäme.

Auch nach statistischen Korrekturen, die die natürliche Schwankung, wie Menschen über ihren Körper und über sich im Allgemeinen denken, berücksichtigten, zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den zwei Studiengruppen. So sei das Selbstwertgefühl und die Einstellung zum eigenen Körper in der Gruppe mit der Social-Media-Pause signifikant besser gewesen.

Medieneinfluss durch das Internet dramatisch gewachsen

Jennifer Mills forscht schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu Medien, die sich an Frauen richten, und deren Auswirkungen auf Essstörungen und das Befinden von Frauen. Dieser Themenkomplex habe sich seit der Zeit vor dem World-Wide-Web und den sozialen Medien dramatisch verändert.

„Damals konnte man nur eine begrenzte Anzahl von Minuten oder Stunden damit verbringen, Mode- und Beauty-Magazine zu lesen, und sie erschienen nur einmal in der Woche.“ Mit den sozialen Medien sei dieser Bereich aber ins „Unendliche“ gewachsen.

Fast jede zweite Frau in Deutschland fühlt sich durch Schönheitsstandards unter Druck gesetzt.

Gewonnene Zeit ohne Social Media positiv nutzen

Mills vermutet aber, dass es nicht nur das „Ausschalten der überlegenen weiblichen Konkurrenz“ durch die Pause in der Nutzung der Sozialen Medien ist, das zu besseren psychischen Werten bei den jungen Frauen geführt habe.

Die Zeit, die die Medien-Abstinenz freiwerden lasse, könne genutzt werden, um mehr Zeit im wirklichen Leben zu verbringen, sich mit Freunden zu treffen, zu schlafen, an die frische Luft zu gehen oder Sport zu treiben.

Wer auf Social Media verzichtet, hat mehr Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Auch das hat einen positiven Effekt auf die Psyche.

All das sind Tätigkeiten, die erwiesenermaßen zur körperlichen und seelischen Gesundheit beitrügen. Zukünftige und größere Studien müssten aber noch zeigen, welchen Anteil diese verschiedenen Faktoren am positiven Effekt der Social-Media-Abstinenz haben.

Problembewusstsein bei Social-Media-Nutzern stärken

Die Psychologin der York-Universität in Toronto hofft, dass ihre Studie dazu beiträgt, junge Menschen zu schützen. In der Öffentlichkeit müsse das Problembewusstsein zu den Gefahren durch soziale Medien gestärkt werden.

Außerdem appellierte sie an die Social-Media-Unternehmen, den Nutzern mehr Entscheidungsfreiheit bei ihren Interaktionen mit den Plattformen zu geben.