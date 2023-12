Es kommt darauf an, wie jemand soziale Netzwerke nutzt und was in seinem Kopf passiert. Man weiß zum Beispiel, dass wenn der Selbstwert eher gering ausgeprägt ist und die Neigung zu sozialen Vergleichen besteht, dass dann die Nutzung schädlich sein kann. Dass dann depressive Symptome verstärkt werden können.