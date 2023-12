Ein internationales Forschungsteam hat erstmals die Schlafgewohnheiten wildlebender Zügelpinguine genau dokumentiert und dabei Erstaunliches herausgefunden: Zügelpinguine schlafen meist nur für vier Sekunden – das aber viele tausend Mal am Tag.

Zügelpinguine sind possierliche Tiere: mit flauschig weißem Bauch, schwarzem Rücken und einem schwarzen Streifen ums Kinn – daher der Name. Bis zu fünf Kilo können sie schwer werden. Aber so nett wie sie aussehen, sind sie nicht: Sie gelten als die streitlustigsten Pinguine und greifen durchaus auch deutlich größere Tiere an. Zügelpinguine, auch bekannt als Kehlstreifenpinguine, leben in der Antarktis und auf einigen Inseln im Südpazifik.

Zügelpinguine halten Sekundenschlaf: Sie schlafen in kurzen Etappen von nur wenigen Sekunden - das aber tausende Male am Tag. IMAGO imago images/All Canada Photos

Zügelpinguine schlafen in tausenden kurzen Phasen

Jetzt stehen die Vögel plötzlich im Fokus der Forschung: Erstmals hat ein französisch-koreanisches Team die Schlafgewohnheiten wildlebender Zügelpinguine genau dokumentiert und Erstaunliches herausgefunden.

Schlaf ist überlebenswichtig – für Vögel genauso wie für Menschen. Die entscheidende Frage ist aber: Wie lange muss die Ruhephase dauern? Bisher ging die Fachwelt davon aus, dass längere Schlafpausen am Stück nötig sind. Die neue Science-Studie zeigt nun, dass das zumindest bei Zügelpinguinen nicht stimmt: Sie schlafen nämlich meist nur für vier Sekunden - das aber viele tausend Mal am Tag.

Bis zu elf Stunden täglich schlafen Zügelpinguine. Aber sie schlafen nie längere Zeit am Stück. IMAGO imago images/Nature in Stock

Kurzer Sekundenschlaf bringt den Pinguinen täglich bis zu elf Stunden Schlaf

Die Mikroschlaf-Episoden der Pinguine addieren sich dann täglich zu rund elf Stunden Schlaf. Die Studie stößt auch deshalb auf großes Interesse, weil das Schlafverhalten von Tieren sonst fast nur im Labor untersucht wird. Doch in der künstlichen Umgebung fehlen wichtige äußere Einflüsse, die Ergebnisse sind also nur bedingt aussagekräftig. Für die neue Studie aber haben die Forschenden die Schlafzyklen von Zügelpinguinen in freier Wildbahn dokumentiert: Einige Tiere bekamen Elektroden in Gehirn und Nackenmuskeln implantiert. Außerdem wurden sie mit Sensoren ausgestattet, um Standort und Außentemperatur zu bestimmen.

Mit Videokameras und durch direkte Beobachtung hatte das französisch-koreanische Forschungsteam die Versuchspinguine mehrere Tage im Blick. Mit dem häufigen Sekundenschlaf der antarktischen Vögel hatten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht gerechnet. Dabei schliefen den Messungen zufolge ausgerechnet die Tiere am Rand der Kolonie tiefer und erholsamer als Artgenossen im Zentrum.

Gefahren gibt es für Zügelpinguine auch mitten in einer Kolonie. Der Sekundenschlaf sorgt dafür, dass die Pinguine nur für jeweils kurze Zeit unachtsam sind. IMAGO imago images/Westend61

Gefahren lauern auch inmitten einer Pinguin-Kolonie

Dass die Tiere am Rand tiefer schlafen, schien auf den ersten Blick rätselhaft. Denn sie sind durch Angriffe von außen am stärksten gefährdet. Man würde also vermuten, dass ihr Schlaf am unruhigsten ist. Dass dem nicht so ist, liegt vermutlich daran, dass auch mitten im Getümmel der Kolonie viele Gefahren lauern: Artgenossen könnten zum Beispiel Nestmaterial stehlen. Und es ist viel lauter und unruhiger als am Rand.

Was bedeuten die Ergebnisse für den Menschen?

Aus Biologensicht ist der gehäufte Sekundenschlaf der Zügelpinguine ausgesprochen spannend: Er beweist, dass sie auch ohne längere Schlafphasen gesund überleben können. Auf den Menschen sind die Ergebnisse aber nicht übertragbar: Unsere Hirnstruktur und Schlafmuster sind fundamental anders als bei Vögeln. Bei Menschen ist auch gut belegt, dass häufige Unterbrechungen des Tiefschlafs, zum Beispiel durch Atemaussetzer, ungesund und gefährlich sind. Das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Anders als Pinguine sollten wir also möglichst lange und entspannt am Stück schlafen.