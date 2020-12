So aussagekräftig sind die Corona-Schnelltests

Kurz nach nebenan ins Testzentrum und dann zur Weihnachtsfeier bei den Großeltern – so wünschen es sich derzeit wahrscheinlich viele. Tatsächlich gibt es in einigen Städten Deutschlands schon solche Zentren. Aber ist es wirklich so einfach? Und wie aussagekräftig sind die Schnelltests, die dort angeboten werden?