Kommentar: BAföG-Infotour an Unis ist Hohn für Studierende

An den Schulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz läuft der Alltagsbetrieb schon - seit einigen Wochen: jetzt ist die Sommerpause auch an Universitäten vorbei. In diesen Tagen beginnt das Wintersemester.

Wie es den Studentinnen und Studenten geht und warum es immer noch extrem schwer ist, eine Wohnung am Studienort zu finden, erklärt An Tang, Sprecher der Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.