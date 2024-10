ESA-Sonde HERA startet zum Asteroid Dimorphos

Dieses Mal mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Die DART-Mission der NASA ist geglückt! Soweit zumindest, Sina hat alle Infos und weiß, warum das jetzt für die Menschheit wichtig war (00:42)

Sie hat außerdem eine SWR-Doku zur DART-Mission gedreht: https://www.youtube.com/watch?v=q5crxIf9rX4

- Eine Studie hat herausgefunden: Spermien sind Teamplayer! Sie kommen so besser ans Ziel. Außerdem wissen wir jetzt, dass sie gegen Depressionen helfen - nicht aber gegen Halsschmerzen. (08:40)

- Nachrichten aus der Community - So könnte man Fakt ab! in Form von Emojis schreiben: 👉👌™️ 🆙 (18:19)

- Ein Auto. Ein Computer. Ein Mann. Knight Rider wird 40! In Fakt ab! kämpfen Sina und Aeneas, genau wie David Hasselhoff, gegen das Unwissen - und haben einige smarte Facts rund um die Serie (21:41)



Weitere Infos und Studien gibts hier:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12049024/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2022.961623/full

https://www.swr.de/swr2/wissen/40-jahre-knight-rider-kitt-als-vater-der-autonomen-autos-100.html



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



