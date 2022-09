NASA testet Asteroidenabwehr mit DART-Sonde

Im Sonnensystem kreisen Millionen von Asteroiden. Sie könnten auch die Erde treffen. Auf dieses Szenario will sich die NASA vorbereiten und startet einen Test: Die DART-Mission soll durch einen Crash einen harmlosen Asteroiden von seiner Laufbahn ablenken.

"Didymos" und "Dimorphos" – Sie sind die ersten beiden Asteroide, die die Menschheit ins Visier nimmt. Der kleinere Dimorphos wird auch gerne "Didimoon" genannt, denn wie ein Minimond umkreist er seinen größeren Kollegen. Seit Milliarden Jahren treiben sie friedlich als Pärchen durchs All. Und nichts deutet darauf hin, dass sie jemals mit der Erde zusammenstoßen könnten. Trotzdem werden sie jetzt beschossen.

DART-Sonde soll in Asteroidenmond rauschen

Eine von der Erde aus gestartete Sonde soll die beiden Asteroiden von ihrer Laufbahn ablenken. Es ist ein Test für den Ernstfall: DART, so heißt die NASA-Sonde, steht für “double asteroid redirection test", zu Deutsch: “Doppel-Asteroid-Ablenkungs-Test".

Die DART-Sonde soll in den Asteroidenmond Dimorphos prallen. Ist die Mission erfolgreich, verkürzt sich dessen Umlaufbahn um den Asteroiden Didymos. IMAGO IMAGO / ZUMA Wire

Zehn Monate lang wurde die Sonde von der Erde aus Richtung Ziel gesteuert. Während der letzten vier Stunden ihres Anflugs wird sie aber mit Hilfe ihrer Kameras und unterstützt durch eine Künstliche Intelligenz den kleineren von beiden in den Blick nehmen, ihn eigenständig frontal ansteuern und sich mit fast sieben Kilometern pro Sekunde in ihn hineinrammen.

NASA-Mission DART ist Testlauf für den Ernstfall

Asteroide könnten eines Tages die Erde treffen. Gerade Brocken in der Größe von Didymos und seinem Minimond könnten ganze Regionen von hunderten bis tausenden Kilometern Durchmesser auf der Erde verwüsten. Dabei sind die beiden nur 800 und 170 Meter groß. Und es gibt viel größere Asteroide, deren Einschlag erdumfassende Folgen haben würde. Mit dem Beschuss des kleineren Dimorphos will man grundsätzlich klären, wie ein locker gepackter Geröllhaufen im All überhaupt auf so einen Treffer reagiert.

Schon mehrfach in der Erdgeschichte haben Asteroideneinschläge zu massiven Massenaussterben geführt. Die NASA testet daher mit der DART-Mission das Umlenken eines Asteroidens durch den geplanten Crash mit einer Sonde. IMAGO IMAGO / ZUMA Wire

Erfolgreiche Bahnänderung ist schwierig zu messen

Würde man auf einen allein fliegenden Brocken schießen, wäre es ziemlich schwierig zu prüfen, ob der Einschlag der Rammsonde die Bahn des Asteroiden tatsächlich verändert hat. Denn die Bahnänderung wird, egal wie gut der Schuss sitzt, sehr klein sein.

Es ist kaum möglich, eine so kleine Bahnänderung mit Teleskopen von der Erde aus zu messen. Bei einem frei fliegenden Asteroiden müsste man lange Zeit seine weitere Bahn verfolgen, um eine Abweichung von der Ursprungsbahn erkennen zu können.

Beschuss eines Asteroidenpaares vereinfacht die Messung

Die beiden Geröllhaufen, Didymos und sein Didimoon, verraten sehr schnell, welche Wirkung der Beschuss hat. Denn sie sind durch Gravitation aneinander gebunden: der eine kreist um den anderen – regelmäßig wie ein Uhrwerk. Wird der kleine Mond frontal getroffen, dann sollte sich seine Umlaufzeit um seinen größeren Partner verkürzen. Statt bislang zwölf Stunden sollte er dann ein paar Minuten weniger für einen Umlauf benötigen.

Diese Veränderung ist mit Teleskopen von der Erde aus gut zu sehen. Denn wie es der Zufall will, liegt die Bahnebene des kleinen Dimorphos von der Erde aus gesehen genau so, dass er bei jeder Umrundung für kurze Zeit auch einmal hinter seinem Asteroidenkollegen verschwindet. Der kleinere Dimorphos wird dann von Didymos verdeckt. Diese Verdeckung können Teleskope auf der Erde erkennen – und so die Umlaufzeit messen und die Veränderung der Umlaufzeit nach dem Beschuss erkennen.

Weitere Sonden überprüfen Missionserfolg

Beobachtet wird der Einschlag außerdem von LiciaCube, einer italienischen Sonde die im drei-Minuten-Abstand hinter DART herfliegt und Aufnahmen vom Einschlag liefern wird. In fünf Jahren wird die europäische Sonde HERA den Doppelasteroiden erreichen und die Bahn des kleinen Asteroidenmonds ab 2027 nochmals ganz genau vermessen.