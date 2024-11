per Mail teilen

Richard Kraft ist Reporter für SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

Schon als Kind faszinierten Richard Kraft die vielfältigen Phänomene der Natur. Deshalb entschloss er sich nach seinem Abitur, Biologie zu studieren. Mit dem tieferen Verständnis für die Umwelt folgte auch eine immer größer werdende Sorge über die steigende Bedrohung der Natur.

Um sich für das einzusetzen, was er lieben gelernt hatte, wählte Richard Kraft den Weg in den Wissenschaftsjournalismus. Neben seiner Zeit beim Youtube-Kanal Breaking Lab absolvierte er ein Praktikum in der Wissenschaftsredaktion beim SWR. Hier arbeitet Richard Kraft seither als freier Journalist. Dort begeistert er sich vor allem für Themen aus der Ökologie, Neurobiologie und für Künstliche Intelligenz und Technik.