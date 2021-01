Die südafrikanische Corona-Mutation hat Deutschland erreicht. In mehreren Fällen wurde die vermutlich hochansteckende Virusvariante nachgewiesen. Was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Pandemie?

Das Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité Berlin bestätigt erste Fälle der südafrikanischen Virusvariante in Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Nach Auskunft des RKI ist diese Variante bislang vereinzelt in Europa nachgewiesen worden. Unter anderem in Großbritannien, Schweden, Frankreich und Finnland. Die Mutation sorgt nicht für schwerere Covid-19-Verläufe, doch ist möglicherweise ansteckender als der zurzeit in Deutschland verbreitete Erreger.

Eine schnellere Verbreitung

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle hat in Südafrika die Millionenmarke überschritten. Seit August 2020 ist die neue Variante B.1.351 in Südafrikas Ostkap in ersten Proben gefunden worden. Dort breitete sie sich rasant aus. Neben der Variante B117 aus Großbritannien, ist die Südafrikanische die Zweite, welche sich gut durchsetzen kann.

Eine Laborantin analysiert PCR-Tests. Um Mutationen auf die Spur zu kommen, benötigt es allerdings eine genauere Untersuchung. Imago imago images / photothek

Sowohl die englische als auch die südafrikanische Mutation weist eine Veränderung an der äußeren Hülle des Coronavirus auf - dem sogenannten Spike Protein. So kann das Virus besser an menschliche Zellen binden. Die Virusvarianten könnten sich damit mindestens 50 Prozent schneller verbreiten.

Impfstoff wirkt trotz Mutationen

Die südafrikanische Variante bringt weitere Mutationen mit. Besonders um eine sogenannte Escape-Mutation machen sich die Virologen Sorgen. Die hilft dem Virus, der Immunantwort teilweise zu entkommen. BioNTech-Pfizer ist allerdings zuversichtlich, dass sein Impfstoff auch gegen südafrikanische Variante wirkt. Er wurde bereits auf mehrere Mutationen getestet und blieb wirksam. Falls nicht, hat Biontech-Chef Ugur Sahin gesagt, dass die Impfstoffe in etwa sechs Wochen dahingehend optimiert werden können.

Bislang ist die Wirkung der Impfungen nicht gefährdet dpa Bildfunk picture alliance / ROBIN UTRECHT

Sorge vor Ausbreitung der hochinfektiösen Varianten aus Großbritannien und Südafrika

In Deutschland haben Expertinnen und Experten trotzdem Bedenken bei den Mutationen: Sie können zu einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen führen und drastisch steigende Todesfallzahlen zur Folge haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung deshalb bereits auf acht bis zehn sehr harte Wochen eingestimmt. Für den Chefvirologen Christian Drosten von der Berliner Charité ist das die richtige Vorgehensweise.

Da entsteht plötzlich im Hintergrund ein zweites Virus. (...) Da muss man eben statt nur entsetzt zuzuschauen und zugucken, wie einen Monat später die Intensivstationen immer voller werden, jetzt muss man leider bei den Maßnahmen auch noch eine Schippe drauflegen. Damit man auch dieses stärker replizierende Virus wieder unter eins kriegt. Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité

Die Mutation ist möglicherweise ansteckender als der zurzeit in Deutschland verbreitete Erreger. Durch Maßnahmen kann eine schnelle Ausbreitung verhindert werden. Imago imago images / Susanne Hübner

Kontaktreduzierung soll weitere Verbreitung von Mutationen verhindern

Expertinnen und Experten sind deshalb der Ansicht: Maßnahmen einhalten und die Kontakte reduzieren ist die einzige Möglichkeit, um die Übertragung des immer stärker replizierenden Virus zu verhindern – zumindest solange nicht ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist.

Auch in Baden-Württemberg soll jetzt verstärkt nach den neuen Virus-Varianten gesucht werden. Dazu Baden Württembergs Minister für Soziales und Integration Manne Lucha: