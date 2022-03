Was hat ein Apfel mit Newtons Entdeckung des Gravitationsgesetzes zu tun?

Zwar kommt gesalzenes Wasser erst bei 102 Grad zum Sieden. Aber das geht etwas schneller, als wenn man das ungesalzene Wasser zum Kochen bringt. Man kann das physikalisch ausrechnen, faktisch wird man in der Küche aber so gut wie keinen Unterschied merken. Zum Energiesparen taugt das Salzen also nicht. Von Gábor Paál | Text und Audio dieses Beitrags stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. mehr...