Woher stammt die Redewendung "Katzen haben sieben Leben"?

Von biologischer Seite weiß man, dass Katzen extrem flexibel und sehr flink in ihren Bewegungen sind. Wenn die Katze eine Verletzung hat, leckt sie selbst ihre Wunden, was zur Heilung beiträgt. Ich denke, dass das viel damit zu tun hat. Aber wahrscheinlich ist die Antwort auf diese Frage eher in der Literatur zu finden.

Es spielt sicher auch eine Rolle, dass Katzen immer auf ihren vier Beinen bzw. Zehen landen, wenn sie fallen. Katzen sind ja Zehengänger. Allerdings wird diese Fähigkeit oft überschätzt, und Kinder sollten das keinesfalls überprüfen, indem sie ihre Katze vom Balkon fallen lassen. Denn erstaunlich viele Katzen leiden unter Zehen- und Muskelrissen. Das heißt, dass sie den Sturz durchaus überleben können, aber sie tragen Verletzungen davon.