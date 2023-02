Prof. Dr. Markus Egert (Jahrgang 1972) hat Geoökologie und Biologie an der Universität Karlsruhe studiert und danach am Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie in Marburg promoviert.

Prof. Dr. Markus Egert SWR HFU/Foto: Silicya Roth

Nach einer Zeit als Post-Doc an der Universität Wageningen (NL) war er bis 2010 Laborleiter bei der Firma Henkel in Düsseldorf und Hamburg. Daran schloss sich eine Professur für Bioanalytik an der Hochschule Coburg an.

Seit 2011 ist Markus Egert Professor für Mikrobiologie & Hygiene an der Hochschule Furtwangen. Seine Lehr- und Forschungsgebiete umfassen das humane Mikrobiom (Verdauungstrakt und Haut) sowie das Built Environment Mikrobiom (Gebrauchsgegenstände).

Markus Egert ist Experte für Haushaltshygiene und außerdem Buchautor ("Ein Keim kommt selten allein"). Durch seine Forschungsarbeiten ist er über Deutschland hinaus bekannt.