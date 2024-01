Lamya Kaddor ist eine in Deutschland geborene Muslimin syrischer Herkunft. Sie hat Arabistik, Islamwissenschaft, Erziehungswissenschaft und Komparatistik an der Universität Münster studiert und arbeitet seither als Assistentin am ersten Lehrstuhl für Religion des Islam. Im Rahmen des nordrhein-westfälischen Schulversuchs `Islamkunde in deutscher Sprache´ unterrichtet Lamya Kaddor seit dem Schuljahr 2003/2004 als Lehrerin . Außerdem bildet sie künftige islamische Religionslehrerinnen und –lehrer im Bereich `Islamische Religionspädagogik´ aus. Lamya Kaddor ist Gründungsmitglied und 1. Vorsitzende des `Vereins der LehrerInnnen für Islamkunde in deutscher Sprache in NRW´, Mitglied des Integrationsgipfels und hat zahlreiche Publikationen zum Thema Islamunterricht veröffentlicht. Derzeit erscheint von ihr in mehreren Bundesländern ein Schulbuch für den Islamunterricht.

Lamya Kaddor SWR