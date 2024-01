per Mail teilen

Prof. Dr. Frank Louwen ist Leiter des Schwerpunktes Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Uniklinik Frankfurt am Main. Seine klinischen Schwerpunkte sind u.a. Präeklampsie und HELLP-Syndrom, Diagnostik und Therapie der Plazentainsuffizienz und Vaginale Geburt bei Steißlage und Mehrlingen. In seinem Buch "50 einfache Dinge, die Sie über das Kinderkriegen wissen sollten" informiert Frank Louwen werdende Eltern über alles Wesentliche zum Thema Schwangerschaft und Geburt.