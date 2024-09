Was kostet: Urlaub am Bodensee?

Der Bodensee ist nicht nur der größte See, sondern auch eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Doch wie teuer ist so ein Urlaub auf der Insel Reichenau oder in Konstanz?

Besonderes Camping am Bodensee Um eine Auszeit am See zu genießen, brauchen viele Bodensee-Urlauber keine Hotelanlage oder Ferienwohnung. Ihnen reicht ein Campingplatz. Campingplätze erleben nicht nur einen beispiellosen Boom, sondern richten sich hier auch auf eine völlig neues Klientel ein: Urlauber, die ohne Zelt und Isomatte unterwegs sind. Verschiedene Camping-Möglichkeiten Auf vielen Plätzen zwischen Konstanz und Bregenz finden sich heute die unterschiedlichsten Mietunterkünfte, vom amerikanischen Wohnwagen bis hin zur Mini-Lodge. Sven Kroll möchte herausfinden: Wie komfortabel und teuer ist diese Form von Camping am Bodensee? Wie gut kann man einen Stellplatz für den eigenen Bully finden? Was bieten die Plätze an Aktivitäten? Und was kosten die Unternehmungen? Ausflugsziele am Bodensee Am Bodensee gibt es einige Highlights und Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die Insel Reichenau. Kroll erkundet sie mit dem Fahrrad und testet andere spannende Aktivitäten wie Stand-up-Paddling. Außerdem erkundet er Konstanz, Meersburg und Kressbronn. Öffentlicher Nahverkehr am Bodensee Viele Sehenswürdigkeiten sind gut von den Campingplätzen aus zu erreichen. Daher können Urlauber weitgehend auf das Auto verzichtet und stattdessen Radtouren planen. Ebenso kann der See auch super mit Leihbooten besichtigt werden. Doch wie gut kommt man mit Fähre, Bus und Bahn von einem Punkt zum anderen? Ist der öffentliche Nahverkehr tatsächlich so gut ausgebaut, wie es die Tourismus-Prospekte versprechen?