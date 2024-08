Mit Pauken und Trompeten

Die einen sagen, Karl hätte sich eine Auszeit genommen, andere behaupten, der Bauer hätte seinen Hof im Stich gelassen. Tatsache ist, dass Karl tatsächlich an allen Ecken fehlt. Zur großen Panik auf dem Hof fällt ausgerechnet jetzt der Melkroboter aus, und weit und breit ist kein Techniker zu finden. Um zu vermeiden, dass die Fallerschen Kühe per Hand gemolken werden müssen, stellt sich Bea einer echten Herausforderung: Zusammen mit Evelyn versucht sie, das Teil selbst zu reparieren. Ihre Wut auf Karl kann sie inzwischen nicht mehr zurückhalten, Beas Nerven liegen blank!

Albert ist ziemlich genervt von seinem aktuellen Auftraggeber, der ihm mit seinen ständigen Änderungswünschen die Zeit raubt. Er könnte mit diesem Auftrag bereits locker fertig sein und das Geld dafür längst in der Tasche haben! Celine ist dagegen um einiges zufriedener: Sie liebt ihre Arbeit im Krankenhaus, Dr. Schröder ist von ihrem Einsatz und Talent schwer beeindruckt. Es könnte für die angehende Ärztin also gerade nicht besser laufen. Als Celine sich vorfreudig und in einem sexy Outfit zum nächsten Dienst aufmacht, bleibt Albert in jeder Hinsicht verwirrt zurück.

Bewaffnet mit ihrer kleinen roten Trompete überrascht Carlotta ihren Uropa mit einem Besuch. Sie möchte nämlich genau so gut Trompete spielen können wie er und wünscht sich, dass er ihr Trompetenunterricht gibt! Hermann und Carlotta amüsieren sich königlich beim gemeinsamen Musizieren – bis Oma Kati ihr Lottchen zum Klavierunterricht abholen möchte…