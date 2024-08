Auf dem Trip

per Mail teilen

Ihr plötzlich verschwundener Vater, die angespannte Situation auf dem Hof, das bevorstehende Staatsexamen – all das macht Jenny schwer zu schaffen. Es scheint, als gäbe es um sie herum nichts als Chaos. Auch Sebastian - normalerweise ihr ruhender Pol – kann ihr im Moment keine Hilfe sein. Der weiß nämlich gerade selbst nicht, wo ihm der Kopf steht. Sein Vater wurde ins Krankenhaus eingeliefert und es steht schlimmer um ihn, als alle wussten. Dann kommt Jenny einem Geheimnis auf die Spur!

Kurz bevor seine Lieblingssendung läuft, streikt Hermanns Fernseher. Doch auch mit dem Gerät im Fallerschen Wohnzimmer scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Wie kann das denn sein? Erst als Tayo nach Hause kommt, erfährt Hermann, was das Problem mit dem einen, der Trick mit dem anderen und das Tolle an beiden Fernsehern ist.

Margarethe Markhardt-Siegel überrascht Franz mit einem Fitnesstracker. Franzens Begeisterung darüber hält sich zunächst arg in Grenzen. Trotzdem schafft es die flotte Margarethe, Franz zu mehr Bewegung zu animieren. Unter Anleitung seiner Freundin bricht Franz Faller auf zu einem körperlichen Höhenflug und macht sich auf die sportliche Suche nach den viel beschworenen Glückshormonen.