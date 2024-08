Folge 640: Müllpolizei

per Mail teilen

Serie D 2010 Müllpolizei

Der Rathaussturm steht bevor! Während Bernhard sich noch mit dem letzten Schliff seiner Fasnetrede plagt, denkt Frau Markhardt-Siegel bereits an das "Danach". Durch Bernhards Haushaltssperre steht nun auch keine Müllpolizei zur Verfügung und niemand weiß, wer die "Reste der Fastnet" beseitigen soll. Doch Bernhard findet eine überraschende Lösung!

Eigentlich war Karl mit Lioba verabredet, die ihm bei den Vorbereitungen zum Brennen helfen sollte. Aber Lioba lässt auf sich warten und Bea hilft ihrem Mann, so gut sie kann. Eigentlich kommen die beiden ganz gut zurecht, bis Lioba auftaucht und für Durcheinander sorgt.

Kati ist verunsichert. In letzter Zeit häufen sich die anonymen Anrufe in der Praxis und auch sonst scheinen merkwürdige Dinge zu passieren. Marcel ist ihr in dieser Zeit eine große Stütze.