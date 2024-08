Folge 639: Die Freundin

Serie D 2010 Die Freundin

Bea kann nicht glauben, was Karl ihr über Rosi erzählt. Im Gegensatz zu ihrem Mann ist sie der Meinung, dass Rosi ihr derzeitiges Leben sehr wohl gefällt. Trotzdem macht sich Bea spontan auf den Weg zu ihr in den Bauwagen. Doch sie hat nun wirklich nicht damit gerechnet, was dieser Besuch so mit sich bringt.

Die Fasnet steht vor der Tür und Bernhard hat sich über den Inhalt seiner Rede noch keinerlei Gedanken gemacht. Noch sieht er dieser Sache ziemlich gelassen entgegen, denn so schwer kann das alles gar nicht sein. Viel mehr ist er damit beschäftigt, Herrn Weiss von der Solarverordnung für die Gemeinde zu überzeugen. Doch der scheint die geplanten Neuerungen auf seine ganz eigene Art zu boykottieren.

Leni ist völlig aus dem Häuschen. Ihre Kosmetikpräsentation im Löwen steht bevor und sie muss noch einiges organisieren. Mit ihren spontanen Extrawünschen überfordert sie Eva total. Doch dann erlebt Leni eine Überraschung.