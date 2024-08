Folge 411: Freundinnen

per Mail teilen

Kati wundert sich. Die sonst so zuverlässige Anna hat in der Praxis einen Termin doppelt vergeben. Auch sonst wirkt sie völlig geistesabwesend. Auch die Patientin merkt, dass sie völlig durch den Wind ist. Kati fragt Anna was los ist, aber die meint, sie hätte nichts. Doch auf jedes Klingeln des Telefons reagiert sie völlig erschreckt. Als sie dann aber einen Patienten falsch behandelt, stellt Kati sie zur Rede. Anna reagiert total gereizt.

Johanna und Karl schmieden Pläne. In einer Woche ist die Kürbisausstellung in Ludwigsburg, und sie möchten teilnehmen. Einige der von ihnen gepflanzten Kürbisse sind wahre Prachtexemplare!

In der Praxis wird die Stimmung immer schlechter. Anna kommt eines morgens nicht zur Arbeit und Kati muss bei einem Patienten einspringen. Dann stellt Jutta bei der Buchhaltung auch noch fest, dass Anna vergessen hat, Rezepte abzurechnen und der Praxis beinahe ein hoher Schaden entstanden wäre! Kati ist jetzt richtig sauer. Als dann das Telefon klingelt, weigert sich Anna auch noch, den Hörer abzunehmen.