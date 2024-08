Folge 410: Falscher Stolz

per Mail teilen

Bea ist sauer. Keiner hat ihr gesagt, dass ihr Vater kurzfristig zu Besuch kommen möchte. Doch lange währt ihr Zorn nicht, sie freut sich auf ein Wiedersehen mit ihm. Hermann hingegen sieht Friedrichs Besuch mit gemischten Gefühlen entgegen. Schließlich muss er ihm mitteilen, dass aus den Plänen für den historischen Jahrmarkt nichts wird. Der Gemeinderat hatte das Projekt abgelehnt.

Karl baut für Rana eine Hundehütte denn Sie soll schließlich endlich wissen, wo ihr Platz ist! Als er draußen Gebell hört, sieht er schnell nach Rana. Eine fremde Frau macht Übungen mit ihr. Bernhard hat eine Tiertrainerin engagiert! Karl ist erst einmal sauer, weil ihm Bernhard vorher nicht Bescheid gegeben hat. Doch dann findet er die Idee gar nicht mal so schlecht, denn Rana hat Manieren wirklich dringend nötig!

Friedrich kommt am nächsten Morgen zum Frühstück nach unten. Johanna stupst Hermann an. Denn der hat sich immer noch nicht getraut, Friedrich reinen Wein einzuschenken. Hermann sieht ein, dass das Abwarten keinen Sinn mehr hat, und so erzählt er Friedrich die Wahrheit.