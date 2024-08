Folge 366: (F)allerlei

Es darf gelacht werden! In diesem Jahr verabschieden sich die Fallers äußerst humorig in die Sommerpause. Dabei gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit den lustigsten Szenen aus der Serie. Sondern es wird auch gezeigt, was der Zuschauer sonst nicht zu sehen bekommt: Die Pannen und Missgeschicke, die bei den Dreharbeiten passieren. Und was machen Schauspieler, wenn sie zu gut gelaunt sind? Sie werden übermütig, genau wie wir Normalverbraucher. Nur mit dem Unterschied, dass hier eine Kamera dabei ist, die das alles festhält. Eine bunte, lustige und nicht ganz ernst gemeinte Folge, die den Zuschauern mit Sicherheit jede Menge Vergnügen bereiten wird!