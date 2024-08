Folge 365: Rendezvous

Hermann isst mit Heinz im Löwen zu Mittag. So kann er sich mit seinem Bruder nicht nur in Ruhe unterhalten, sondern entgeht auch den Kochversuchen seiner Enkelin Eva mit dem Wok. Franz kommt mit Toni und Ludwig herein und gibt seinen Mitarbeitern das Mittagessen aus. Wieso er so spendabel ist? Er fährt zwei Tage weg und will, dass sich die beiden während seiner Abwesenheit um das Sägewerk kümmern. Er verrät aber niemandem, wo er die beiden Tage verbringen wird.

Franz ist bestens aufgelegt. Er fährt zu einer Hoteliertagung nach Baden-Baden. Dort möchte er nicht nur sein Wissen über die Branche vertiefen, sondern auch wichtige Geschäftskontakte knüpfen. Im Hotel trifft er auf die vermeintliche Tagungssekretärin Frau Brücken und es trifft ihn wie ein Blitz. Sofort kehrt er den Charmeur heraus und möchte die Dame am Abend zum Essen ausführen. Es stellt sich heraus, dass sein neuer Schwarm mitnichten Sekretärin ist - sie ist die Direktorin des Hotels! Aber sie nimmt seine Einladung an.

Am nächsten Morgen ist Franz voller Tatenrang. Der Abend mit der attraktiven Direktorin hat ihn beflügelt und außerdem steht ein interessanter Vortrag an. Vorher geht er noch eine Runde durch die Kurstadt joggen. Prompt wird er dabei von einem Hund ins Bein gebissen. Als Frau Brücken ihn ins Hotel humpeln sieht, nimmt sie sich sofort seiner an. Und es wird immer deutlicher, dass sie auch Gefallen an Franz gefunden hat!