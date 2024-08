Vermittlungsversuch

Andreas kommt mit Sabine aus Brüssel zurück. Er leidet Höllenqualen. Dass Eva ihn einfach so hintergangen hat, will ihm nicht in den Kopf. Nun kann er nicht einfach so tun, als sei nichts gewesen. Sabine versucht, zwischen ihrem Bruder und Eva zu vermitteln, leider ohne Erfolg. Andreas' Entschluss steht bereits fest: Er wird aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen.

Am Stammtisch wird heftig darüber diskutiert, dass immer mehr Milchbauern aufgeben müssen. Aktuell hat es wieder einen Schönwalder Bauern getroffen. Und obwohl Karl auf Bio umgestellt hat, ist er damit längst nicht auf der sicheren Seite. Sebastian bringt die Fallers auf die Idee, die Milch künftig selbst zu vermarkten und eine eigene Molkerei zu gründen. Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein.

Toni staunt nicht schlecht, als er von Constantin am Stammtisch zu einem Whisky eingeladen wird. Doch ohne Grund ist selbst der nicht so spendabel, das ist sogar Toni klar. Das ganze Spiel durchschaut der Sägewerker allerdings nicht.