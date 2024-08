Harsche Kritik

per Mail teilen

Hermann erfährt von der verzweifelten Eva, dass Andreas gar nicht auf einem Lehrgang, sondern tatsächlich ausgezogen ist. Hermann tröstet seine Enkelin und gibt ihr das Versprechen, niemanden zu erzählen, was er von ihr erfahren hat.

Dicke Luft bei den Landfrauen! Stefanie Rabenalt hat in ihrer Funktion als Vorsitzende der Landfrauen einige Änderungen geplant. Sie hat ein Bildungsprogramm zusammengestellt, und sämtliche von Leni geplanten Veranstaltungen gestrichen. Und das kurz vor der anstehenden Versammlung. Johanna schwant Böses.

Nach seinem Wiedereinstieg im Löwen ist es Tu sichtlich unangenehm, Constantin als einzigen Gast am Stammtisch zu bewirten. Und ausgerechnet jetzt findet der das sprichwörtliche Haar in seiner Pho-Suppe. Constantins Kritik ist so lautstark und beleidigend, dass sie auch anderen Gästen nicht verborgen bleibt. Tu bewahrt die Fassung und bleibt beschämt zurück.

Einen Tag zuvor, am Samstag, 2. Februar 2019, sendet das SWR Fernsehen anlässlich der 1000. Folge "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" eine "Lange Fallers-Nacht". Den Auftakt macht um 22:20 Uhr die unterhaltsame Dokumentation von Christian Stöffler "Das ABC der Fallers" über eine Fernseh-Erfolgsgeschichte, die keine Fragen offenlässt.