Offenbarung

Bernhard ist leicht genervt, denn er kann sich schon denken, wie der bevorstehende Termin mit Frau Markhardt-Siegel und Monique ablaufen wird: Die beiden Gemeinderätinnen brauchen Geld für irgendein Projekt und er wird natürlich ablehnen. Schon aus Prinzip! Da Bernhard die örtlichen Finanzen bereits anderweitig verplant hat, hilft hier auch das Spontanreferat von Frau Markhardt-Siegel nicht. Was ihn allerdings ein wenig aus dem Konzept bringt ist die charmante Hartnäckigkeit von Monique, die den Bürgermeister auf ihre ganz eigene Art und Weise zu überzeugen weiß.

Der ordnungsliebende Franz hält es in den eigenen vier Wänden nicht mehr aus. Ständig findet er Dinge, die da nicht hingehören wo man sie entdeckt. Er kann seinem Sohn für das Durcheinander zwar nicht böse sein, trotzdem machen ihn die Umstände allmählich wahnsinnig. Und obwohl es ihm sehr schwer fällt, darüber zu sprechen, hält Franz es jetzt für an der Zeit, die Familie über Matthias Gesundheitszustand zu informieren. Als er von Hermann erfährt, dass alle längst Bescheid wissen, ist er fassungslos. Doch das ist an diesem Abend leider noch nicht alles an Neuigkeiten für den ahnungslosen Franz.

Nachdem Kati das Missverständnis mit Eva klären konnte, wird sie auch in Zukunft im Löwen arbeiten. Allerdings mit dem Unterschied, dass sie künftig dafür auch bezahlt wird. Über die Modalitäten sind sich die beiden zwar noch nicht einig, aber auch das wird sich finden, hofft Eva.