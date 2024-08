Folge 778: Meisterlich (WDH)

per Mail teilen

Deutschland 2013

Während Karl bereits vom nächsten Marathon träumt, hat seine Frau ganz andere Visionen. Sie möchte mehr Feriengäste auf den Fallerhof locken, und dafür muss sie Werbung machen. Ein Gespräch unter Frauen bringt den passenden Plan und Bea begibt sich zusammen mit ihrer Schwiegermutter auf neue Wege – im wahrsten Sinne des Wortes.

Dass sich die Landfrauen regelmäßig im Löwen fit halten, daran hat Tu sich mittlerweile gewöhnt. Offensichtlich sind Katis Sportangebote für die Damen nicht nur entspannend, sondern machen auch hörbar Spaß. Als Tu allerdings mitbekommt, dass Kati asiatisches Kulturgut zu einer Turnstunde degradiert, hat er genug – und nimmt die Sache selbst in die Hand!

Eva weiß zwar, dass sie ihr Erbe in die Renovierung des Löwen stecken möchte, was genau das allerdings bedeuten soll, das weiß sie nicht. Letztendlich kann das Geld für das, was alles renoviert und gekauft werden müsste, gar nicht reichen. Und auch nach der Renovierung sollen sich alle noch heimisch fühlen – vor allem ihre Stammtischjungs. Es fällt ihr schwer – aber Eva muss sich entscheiden.