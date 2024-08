Folge 779: Der Weg (WDH)

per Mail teilen

Deutschland 2013

Beas neues Projekt „Wanderweg“ nimmt Formen an - mental zumindest. Sie ist sich sicher, dass dadurch der Fallerhof als Ferienziel immens aufgewertet würde. Bei einem kurzen Ausflug zeigt Johanna ihrer Schwiegertochter Plätze, die schöner nicht sein könnten und bestärkt sie in ihrem Vorhaben. Doch um so einen Wanderweg zu realisieren, gibt es jede Menge Hürden zu nehmen – vor allem innerfamiliär. Fest entschlossen geht Bea mit ihrem Plan ins Rathaus.

Zwei Wochen soll der Löwen geschlossen werden, dann will Eva mit der Renovierung ihrer Kneipe fertig sein. Doch diese Rechnung hat sie ohne ihre Stammtischler gemacht, denn schon bei dem Gedanken an eine löwenlose Zeit sind sie entschlossen, zu meutern! Und so wie es aussieht, kann Eva auch nicht mit der Hilfe von Tu rechnen – denn der hat für die Zeit der Renovierung einen Urlaub mit seiner Liebsten geplant. Eva muss sich etwas einfallen lassen.

Jenny ist für die bevorstehende Deutschprüfung bestens vorbereitet, dennoch ist sie mehr als aufgeregt. Das allerdings nicht nur der Prüfung wegen. Sie hat sich nämlich um einen Praktikumsplatz beworben und wartet nun sehnlichst auf eine Antwort. Und wenn die so ausfällt, wie sie hofft, muss sie vor der Familie endlich ihre Karten offen legen.