Fleischlos glücklich

Ginge es nur nach den Frauen auf dem Hof, würde auf dem fallerschen Speiseplan viel öfter Gemüse und viel weniger Fleisch zu finden sein. Dass sie die Fallermänner jedoch nicht einfach so dazu bringen können, mehr Gemüse zu essen, ist ihnen klar. Wenn es ums leibliche Wohl geht, nutzen hier die besten Argumente nichts. So starten die Damen ein waghalsiges Experiment mit überraschendem Ergebnis.

Uli Zimmermann will die Missstände in der Feuerwehr dazu nutzen, um erneut auf die Defizite des amtierenden Bürgermeisters aufmerksam machen. Noch weitere Jahre mit einem Faller als Bürgermeister will er unbedingt verhindern. Dass ausgerechnet dessen Sohn nun in "seine" Feuerwehr eintreten will, hält er geradezu für lächerlich. Es stellt sich heraus, woran nach der letzten Wahlschlappe niemand gedacht hatte: Uli Zimmermann will noch einmal gegen Bernhard Faller antreten.

Noch immer ist Riedle sauer, dass Karl mit seiner Zauderei den gemeinsamen Plan einer Kooperation beider Höfe in den Sand gesetzt hat. Karl gelingt es nur schwer, seinen Freund dazu zu bringen, überhaupt mit ihm zu reden. Letztendlich schafft er es aber, Riedle zu überreden, auf den Stallneubau zu verzichten. Der aber hat dadurch jetzt ebenfalls eine große Hürde zu nehmen: Evelyn!