Ganzer Einsatz

Zimmermann Senior kommt aus der Kur zurück und freut sich auf die bekannten Gesichter am Stammtisch. Doch dort ist leider nichts, wie es einmal war - der Stammtisch ist verwaist. Lediglich Riedle und natürlich Toni halten die Stellung. Als Zimmermann erfährt, dass sein Sohn für die Leere am Stammtisch verantwortlich ist, ist er schnell ganz kleinlaut. Das allerdings nur kurz. Sohn hin oder her - seinen Stammtisch lässt er sich nicht nehmen!

Der erste Feuerwehreinsatz im neuen Jahr bringt Bea direkt an ihre Grenzen. Zu sehr wird sie durch diesen Notfall an Matthias erinnert und an die Situation, als sie ihn damals tot am Weiher fand. Auch nachts findet sie keine Ruhe undird von Alpträumen geplagt. Und auch von ihrem schlechten Gewissen.

Sehr zu Johannas Leidwesen interessiert sich mittlerweile auch Leni für Alberts Internetclips. So sehr, dass sie auch mitmachen möchte. Johanna ist skeptisch, aber Albert möchte es mit Leni auf jeden Fall versuchen. Seine Meinung ändert er schnell, als ihm Leni eröffnet, dass sie im Internet Schminktipps geben möchte: Schönheit für Fortschrittliche. Obwohl es Albert graust, kommt er aus dieser Nummer erstmal nicht wieder raus.