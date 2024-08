Kurswechsel

per Mail teilen

Josef Zimmermann geht sogar bis zum Bürgermeister, um zu verhindern, dass sein Stammtisch im Löwen vor die Hunde geht. Einen Faller um Hilfe zu bitten, kostet ihn zwar einiges an Überwindung, aber irgendjemand muss seinen Sohn ja zur Vernunft bringen. Der schreckt nämlich noch nicht einmal davor zurück, seine Gäste fürs Vereinsheim direkt im Löwen zu akquirieren. Doch noch ist nicht aller Tage Abend - eine Schanklizenz hat Uli Zimmermann noch nicht.

Heinz ist schwer beeindruckt, als er nach seinem Aufenthalt im Kloster ins Gesindehaus kommt. Die Wohnung ist komplett renoviert, die Möbel sind neu und Franz golft im Wohnzimmer. Auch macht der einen geläuterten Eindruck auf Heinz. An die wundersame Veränderung des Franz Faller kann er allerdings noch nicht so recht glauben. Bald stellt sich heraus, dass es dazu auch keinen Grund gibt.

Nachdem sie einmal Blut geleckt hat, ist Leni Riedlinger nicht mehr zu bremsen. Schon am frühen Morgen rauscht die selbsternannte Filmproduzentin in Johannas Küche und will gleich loslegen: Mit dem Dreh ihrer neuen Serie über natürliche Schönheit. Der Grundstein für etwas ganz Großes ist gelegt - denkt Leni.