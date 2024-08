Folge 477: Hiobsbotschaft

per Mail teilen

Hermann geht zum Arzt seine Befunde abzuholen. Während er im Wartezimmer sitzt, hört er ein Gespräch zwischen dem Arzt und der Sprechstundenhilfe mit an, das sein ganzes Leben verändert. Denn der Arzt spricht von Herzmuskelentzündung und davon, dass man es dem alten Dickschädel schonend beibringen muss. Hermann aber muss man gar nichts mehr beibringen. Sicher, dass bald sein letztes Stündlein geschlagen hat, flieht er aus der Praxis. Zuhause auf dem Fallerhof sucht er die Memoiren von Wilhelm. Johanna ist ganz erstaunt. Hermann zuhause - um diese Uhrzeit? Nach der Lektüre geht Hermann noch in die Kapelle, um mit Wilhelm zu sprechen. Eigentlich hatte er noch so viel vor, doch jetzt fehlt ihm die Zeit.

Später dann taucht Hermann bei Albert auf. Er hat gehört, dass die Uhr seines Enkels kaputt gegangen ist und möchte ihm nun seine eigene schenken. Es ist die Uhr, die er von Wilhelm zu seinem 21. Geburtstag bekommen hat. Als er beim Hinausgehen noch Bernhard umarmt, weiß der gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann schenkt er Karl seinen afrikanischen Häuptlingsstab!