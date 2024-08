Folge 476: Selbst ist die Frau

Johanna hat seit Wochen das erste Mal durchgeschlafen. Sie ist ganz glücklich, dass die Ratschläge von Herrn Weiss geholfen haben. Zwar wollten die trüben Gedanken am Abend wieder kreisen, doch Johanna hat sich einfach schöne Dinge vorgestellt. Und so erscheint sie auch gut gelaunt am Frühstückstisch.

Bea ist in der Nacht so spät nach Hause gekommen, dass Karl sie gar nicht mehr gehört hat. Er ist froh, wenn das mit dem Löwen bald vorbei ist und er seine Frau endlich wieder für sich hat. Allerdings hat Bea noch überhaupt nichts von Paula gehört! Als Bea später in den Löwen kommt, verursacht die alte Tiefkühltruhe einen Stromausfall. Schorsch ist zwar gleich zur Stelle, erklärt aber Bea, dass die alte Truhe das Reparieren nicht mehr lohnt. Bea möchte erst Paula fragen, was sie tun soll und ruft sie auf dem Handy an. Paula aber ist so in Urlaubslaune, dass sie auf Ibiza nichts von den Problemen zuhause hören möchte. Sie bietet Bea an, doch künftig ihre eigenen Entscheidungen zu treffen - als Geschäftsführerin des Löwen!