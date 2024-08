Folge 478: Missverständnis

Hermann möchte noch mit Franz sprechen. Er setzt sich in sein Auto und wartet auf seinen Bruder. Der erschrickt natürlich fast zu Tode, als er nichtsahnend in sein Auto steigt. Doch Hermann hat eine eigentlich erfreuliche Mitteilung zu machen. Er bietet seinem Bruder 50 Prozent am Sägewerk an. Doch Franz ist misstrauisch. Er möchte wissen, ob denn ein Großauftrag oder ein Bankrott anstehen? Er kann nicht glauben, dass Hermann ihm gegenüber so selbstlos sein möchte. Doch Hermann meint, sein Angebot steht. Auch für Johanna hat Hermann ein Geschenk: einen Ring mit drei Brillianten, für jedes Kind einen. Johanna drängt nun ihren Mann, endlich zu sagen, was los ist. Er erklärt ihr, dass er nicht mehr lange zu leben hat!

Johanna kann es nicht glauben, dass ihr Hausarzt Hermann so einfach abgeschrieben hat. Es muss doch eine Behandlungsmöglichkeit geben! Sofort macht sie sich mit Hermann auf den Weg zu Dr. Fütterer. Und da erfahren die beiden Erstaunliches.