Folge 541: Regeln

Serie D 2006

Regeln

Lioba kommt auf dem Weg zum Weberhof auf dem Fallerhof vorbei. Sie muss noch einige Papiere für das Rathaus holen, dann ist das Kapitel für sie erledigt. Doch als sie auf dem Weberhof ankommt, gefällt der ihr gar nicht! Sie weiß genau, was ihr altes Wohnhaus mit ihr vorhat. Deshalb traut sie sich nicht hinein und rennt davon.

Albert tritt seinen Gang nach Canossa an, der ihn in den Musikladen führt. Er möchte sich mit einem Blumenstrauß bei der Verkäuferin entschuldigen, bei der er eine CD klauen wollte. Monique macht sich in der Praxis Sorgen - sie hätte ihn begleiten sollen. Aber Albert macht seine Sache gut. Bernhard ist darüber so froh, dass er Albert den Rest vom Hausarrest erlässt. Doch eines haben Bernhard und Monique aus der Sache gelernt - sie müssen künftig klare Regeln für Albert aufstellen.

Bea ist geknickt, dass sie Karl am Morgen so angeraunzt hat. Sie findet, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen müssen und teilt dies Karl mit. Der sieht die Sache genauso und so planen sie einen Spieleabend. Doch am Abend ist Karl müde und auch nicht so richtig bei der Sache. Was Jenny wohl dazu meint, die sich so auf den Spieleabend gefreut hat?