Vertrauenswürdige und unabhängige Medien sind für den Meinungsbildungsprozess wichtiger denn je. Im 75. Jahr ihres Bestehens stellt die ARD ihr Engagement für Medienkompetenz deshalb unter das Motto FaktenSicher für Demokratie.

Dabei geht es um das Erkennen von verlässlichen Quellen, faktenbasierten Informationen und KI-generierten Inhalten.

20.-24. Januar 2025: Aktionswoche zur Bundestagswahl

Wir starten mit einer Aktionswoche zur Bundestagswahl. Ein Wahlkampf ohne Medien? Undenkbar! Aber wie schauen die Zusammenhänge im Einzelnen aus, welche Abhängigkeiten gibt es und welche Rolle spielt Desinformation im Wahlkampf?



Zu diesen Themen hat die ARD Medienkompetenz ein Angebotspaket geschnürt.

Crashkurs Meinungsbildung im SWR

Wir laden Schülerinnen und Schüler, die zum ersten mal wählen dürfen, zu einem Webtalk ein: Crashkurs Meinungsbildung: Was du über Populismus und Algorithmen wissen musst!



Social Media macht es allen Menschen möglich, innerhalb kürzester Zeit ihre Meinung zu äußern, aber auch mit reißerischen, emotionalen Statements viel Aufmerksamkeit zu bekommen – gerade jetzt im Wahlkampf lohnt es sich zu verstehen, wie Plattformalgorithmen funktionieren und was den Unterschied zwischen journalistischem Content und den Beiträgen von Influencer:innen und Politiker:innen macht. Wir schauen uns Reels an, fragen Jugendliche, welche populistischen Tricks benutzt werden und sprechen mit Expertinnen wie Marina Weisband oder Nina Scavello.

Wann? 22.1.2025, 10:30 bis 12:00 Uhr

Wo? online, live aus dem SWR Baden-Baden

