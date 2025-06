Populismus, Algorithmen, Extreme: Für Erstwähler ist der Meinungsbildungsprozess oft schwierig. Deshalb gab es die ARD Aktionswoche zur Bundestagswahl. Mit Angeboten wie dem interaktiven SWR Livestream „Crashkurs Meinungsbildung“ aus dem Studio X in Baden-Baden. Deutschlandweit hatten sich Schulklassen zugeschaltet.

Knapp 3.000 Jugendliche waren beim SWR Angebot „Crashkurs Meinungsbildung: Was du über Populismus und Algorithmen wissen musst“ dabei und konnten ihre Fragen loswerden. Im Webtalk bekamen sie von Expert:innen Tipps, um die Strategien von Populisten zu entlarven und zu erkennen, wie der Algorithmus funktioniert. Mit dabei: Publizistin Marina Weisband, Social-Media-Politikexpertin Nina Scavello, Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky und Social-Media-Watchblog-Gründer Martin Fehrensen. Aber auch Schüler:innen, die in ihrer Schule an einem SWR Workshop teilgenommen hatten, zeigten mit selbstproduzierten Reels, welche populistischen Tricks benutzt werden. Fazit: Demokratie ist anstrengend. Wer über Parteien gut informiert sein will, muss selbst aktiv werden und nachfragen.

Vertrauenswürdige und unabhängige Medien sind für den Meinungsbildungsprozess wichtiger denn je. Im 75. Jahr ihres Bestehens stellt die ARD ihr Engagement für Medienkompetenz deshalb unter das Motto FaktenSicher für Demokratie.

Dabei geht es um das Erkennen von verlässlichen Quellen, faktenbasierten Informationen und KI-generierten Inhalten.