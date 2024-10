„Bohemian Rhapsody“ zum siebten Mal in Folge an der Spitze / SWR1 Hitparade zum Nachhören in der ARD Audiothek / Tickets für das SWR1 Hitparade-Finale 2025 ab sofort im VVK

Die Queen-Fans haben die SWR1 Hitparade auch 2024 voll im Griff: Zum siebten Mal in Folge haben sie es geschafft, „Bohemian Rhapsody“ wieder auf die Poleposition zu wählen. Auf Platz 2 bleibt ebenso ungebrochen „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin. Bewegung in den „Top 10“ gab es trotzdem. Reinhard Meys „Das Narrenschiff“ klettert auf Platz 5 und schubst damit Äffle & Pferdle mit „Der Hafer- und Bananenblues“ auf Platz 7. „Don’t stop believin‘“ von Journey schafft es wieder unter die Bestplatzierungen auf Platz 6 und verdrängt „Komet“ von Udo Lindenberg & Apache. Auf Platz 9 hochgerutscht sind die Dire Straits mit „Brothers in arms“. „Music“ von Jon Miles musste komplett weichen. Neu auf Platz 10 sind Die Ärzte mit „Schrei nach Liebe“. Wer nicht genug kriegen kann: Die SWR1 Hitparade 2024 sowie sechs neue Folgen über die kultigste Hitparade Deutschlands gibt es im Podcast „5 Tage wach“ in der ARD Audiothek zum An- und Nachhören. Und alle, die sich ihr Ticket für die Hitparaden-Finalparty 2025 sichern wollen, können dies ab sofort im Vorverkauf.

Am Freitagabend, 25. Oktober, feiern zum krönenden Abschluss der SWR1 Hitparade 2024 Tausende Fans in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle, die voller Spannung die Verkündung der Top 10 erwarteten – aber auch die diesjährigen musikalischen Überraschungsgäste: Rock-Ikone Doro Pesch und Kult-Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn erobernn an diesem Abend die Bühne und heizen der Menge ein. Musikalisch live begleitet werden sie von der SWR1 Band sowie SWR Big Band.

Das ist die Reihenfolge der Top Ten der SWR1 Hitparade 2024:

Platz 1 Bohemian Rhapsody, Queen

Platz 2 Stairway to heaven, Led Zeppelin

Platz 3 Child in time, Deep Purple

Platz 4 The sound of silence, Disturbed

Platz 5 Das Narrenschiff, Reinhard Mey

Platz 6 Don’t stop believin‘, Journey

Platz 7 Der Hafer- und Bananenblues, Äffle & Pferdle

Platz 8 Nothing else matters, Metallica

Platz 9 Brothers in arms (Album Version), Dire Straits

Platz 10 Schrei nach Liebe, Die Ärzte

Wer taucht in der SWR1 Hitparade am häufigsten auf – und weitere Fakten

Queen, ABBA, Pink Floyd, AC/DC, Die Toten Hosen, Bruce Springsteen – das sind die Interpret:innen, die in den rund „Top 1.000“ mit den meisten Songs vertreten sind. Deutsche Songtitel von Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Udo Lindenberg, Reinhard Mey, Pur und Petter Maffay sind am beliebtesten. ABBA, Adele, Taylor Swift, P!nk, Nightwish und Tina Turner landen die meisten Hitparadenplatzierungen bei den weiblichen Singer-Songwritern.

Ticketvorverkauf für SWR1 Hitparaden-Finalparty 2025

Nach der SWR1 Hitparade ist vor der SWR1 Hitparade: Noch während die Party in vollem Gange war, ist um 21 Uhr der Ticketvorverkauf für die SWR1 Hitparaden-Finalparty 2025 gestartet. Tickets (34 Euro) sind online auf easyticket.de erhältlich.

