Triage in der Corona-Krise – Wie Ärzte über Leben und Tod entscheiden

Triage

Bei schweren Krankheitsverläufen sind Covid-19-Patienten auf Plätze in Intensivstationen und Beatmungsgeräte angewiesen. Beides steht aber nur begrenzt zur Verfügung. Sollten zu viele Patienten gleichzeitig erkranken, müssen Krankenhäuser die schwere Entscheidung treffen, welche Patienten behandelt werden und welche nicht. Diese Auswahl nennt man Triage (von französisch: trier = sortieren, aussuchen, auslesen).

Eine pauschale Sortierung etwa nach dem Alter der Patienten würde in Deutschland gegen das Grundgesetz verstoßen. Stattdessen werden Mediziner, sollte eine Triage notwendig werden, ihre Kapazitäten wahrscheinlich an die Patienten vergeben, bei denen die Erfolgsaussichten am größten sind. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hat eine entsprechende Leitlinie erarbeitet, an der sich Mediziner orientieren können.

