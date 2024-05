"Scheitern" in der Wissenschaft – Wie ein Tabu das Forschen erschwert

Der Wiener Arzt Ignaz Semmelweis untersuchte Mitte des 19. Jahrhunderts, warum so viele Frauen in seinem Krankenhaus in den Wochen nach der Geburt starben. Er fand heraus: Ärzte, die die Frauen untersuchten, hatten kurz zuvor an Leichen gearbeitet und sich die Hände nicht ausreichend gereinigt.