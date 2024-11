Guter Journalismus muss Lösungen aufzeigen: davon ist Richard Fuchs überzeugt.

Im Mittelpunkt seiner journalistischen Arbeit stehen die Themen Energie, Umwelt und Wissenschaft. Für SWR2 Wissen beleuchtet er die unterschiedlichsten Facetten der Energiewelt. Er zeigt Wege aus der Energiearmut auf, untersucht die Tücken digitaler Stromzähler oder stellt Lösungen im Dauerkonflikt zwischen Windkraft und Vogelschutz vor. Ebenso thematisiert er das Potential von Hecken als Kohlenstoffspeicher oder die Rettung der Streuobstwiesen als artenreiches Ökosystem.

Richard Fuchs Richard Fuchs / privat

Unter anderem für seine SWR2 Hörfunkfeature und Reportagen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Medienpreis Rufer, den Medienpreis Mittelstand sowie den Journalistenpreis für Erneuerbare Energien "Unendlich viel Energie".

Aufgewachsen ist Richard Fuchs in Süddeutschland. Er hat in Freiburg und Ann Arbor (Michigan) studiert. An sein Studium der Politikwissenschaft und Anglistik schloss sich ein einjähriger Aufbaustudiengang am Europa-Kolleg in Brügge an. Nach seiner journalistischen Ausbildung beim deutschen Auslandsrundfunk Deutsche Welle in Bonn, Berlin und Brüssel arbeitete Richard Fuchs mehrere Jahre als freier Korrespondent im Hauptstadtstudio des Senders.

Heute publiziert er als Wissenschaftsjournalist und Podcast-Host für diverse öffentlich-rechtliche Medien. Er ist darüber hinaus auch als Medientrainer für Wissenschaftskommunikation im Einsatz.