Der Obstgarten – Wie Apfel, Dattel und Kirsche kultiviert wurden

Wie alt werden Ameisenbären in freier Wildbahn, wie oft bekommen sie Babys? Über die Tiere ist gar nicht so viel bekannt. Das will Lydia Möcklinghoff ändern. Die Forscherin spricht über ihre Arbeit und warum sie Ameisenbären so charismatisch findet.

Christoph König im Gespräch mit Ameisenbärforscherin Lydia Möcklinghoff