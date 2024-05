Regenwürmer lieben Countrymusik!

Diese Woche mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Wer viel daddelt, muss nachts öfter pinkeln. Hä?! (00:35)

- Beschlagnahmtes Koks wird zu Beton verarbeitet. Kann man das da auch wieder rausholen? (06:58)

- Eine Rakete soll demnächst als Lieferdienst fungieren. Wie heiß wird da bitte die Pizza? (15:08)

- Von wegen kleine grüne Männchen – Aliens sind lila! (21:16)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Association between TV and/or video time and nocturia in adults: An analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.25406

Anmerkung der Redaktion: Beachtet den Titel der Fachzeitschrift….

Perú reducirá impacto ambiental con nuevo método de destrucción de drogas

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/940215-peru-reducira-impacto-ambiental-con-nuevo-metodo-de-destruccion-de-drogas

Purple is the new green: biopigments and spectra of Earth-like purple worlds: https://academic.oup.com/mnras/article/530/2/1363/7645230?login=false



Unser Podcast-Tipp der Woche: PlusMinus. Mehr als nur Wirtschaft. Alle Themen, die auf den ersten oder auch den zweiten was mit Wirtschaft zu tun haben.

https://1.ard.de/plusminus



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König