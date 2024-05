Kokain aus Beton – so geht’s!

Diese Woche mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Songtexte werden immer simpler – das hat aber auch Vorteile! (00:42)

- Ein brasilianischer Frosch quakt im Ultraschallbereich – aus verrückten Gründen (07:31)

- Schulterklopfen motiviert. Julia erklärt, warum. (15:21)

- In 500 Jahren heißen alle JapanerInnen gleich. Aeneas ist nicht überzeugt (21:07)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Song lyrics have become simpler and more repetitive over the last five decades: https://www.nature.com/articles/s41598-024-55742-x

Ultrasonic distress calls and associated defensive behaviors in Neotropical frogs: https://link.springer.com/article/10.1007/s10211-023-00435-3

The power of human touch: Physical contact improves performance in basketball free throws: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029224000219?via%3Dihub#kwrds0010

Hier könnt ihr gucken, wo euer Name vorkommt: https://www.kartezumnamen.eu/



