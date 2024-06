"Mag ich nicht!" – Wie Kinder essen lernen

Die Spaghetti um die Zunge gewickelt, das Gemüse genussvoll zu einem Brei zermanscht oder gleich wieder ausgespuckt. Kinder essen anders als Erwachsene. Eine Phase, die vorübergeht.

Was aber, wenn nicht? Wenn sie Nahrung schon in den ersten Lebensjahren verweigern, gar in Panik geraten oder erbrechen? Oft hilft dann nur noch die Ernährung durch die Sonde – ein schwieriger Weg, wenn das Kind erst wieder entwöhnt werden muss. Kliniken und Therapeuten bieten Hilfe an. Vorher muss man aber wissen: Wie tickt das kleine Wesen da am Tisch eigentlich?

SWR 2020

Manuskript zur Sendung