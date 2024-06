Brille, Laser und OP – Warum wir schlechter sehen und was dagegen hilft

per Mail teilen

Myopie, Netzhautablösung, Grauer Star – Augenkrankheiten nehmen weltweit zu. Nicht nur im Alter. Hohe Kurzsichtigkeit gilt als größter Risikofaktor für schwere Augenleiden. Prävention ist aber möglich.

Was ist der Unterschied zwischen Kurz- und Weitsichtigkeit? Die häufigsten Formen von Fehlsichtigkeit sind die Kurzsichtigkeit (Myopie) und die Weitsichtigkeit (Hyperopie). Wer kurzsichtig ist, kann nahe Distanzen gut erkennen. Weiter entfernte Objekte werden hingegen verschwommen wahrgenommen. Bei einer Weitsichtigkeit ist es genau umgekehrt: Hier fällt es schwer, Objekte in nächster Nähe scharf zu sehen. Auf die Entfernung sehen Weitsichtige gut. IMAGO Panthermedia Durch augenärztliche Untersuchungen lässt sich leicht feststellen, ob man kurz- oder weitsichtig ist. Entsprechende Sehhilfen durch Brillen oder Kontaktlinsen ermöglichen Betroffenen ein normales Sehvermögen. Fehlsichtigkeiten hängen mit der Größe des Augapfels zusammen: Ist der Augapfel zu lang, ist die Brechkraft des Auges zu hoch. Das bedeutet, das Bild eines entfernten Objekts landet nicht auf, sondern vor der Netzhaut. Es erscheint daher verschwommen – es liegt eine Kurzsichtigkeit vor. Diese lässt sich mithilfe einer Zerstreuungslinse (konkave Linse) korrigieren. Im Fall der Weitsichtigkeit ist der Augapfel zu kurz. Der Brechpunkt des Auges liegt dann hinter der Netzhaut, weil dessen Brechkraft zu klein ist. Nahe Objekte werden verschwommen abgebildet. Mithilfe einer Sammellinse (konvexe Linse) lässt sich Weitsichtigkeit ausgleichen. Tatsächlich ist es möglich, gleichzeitig kurz- und weitsichtig zu sein: Häufig passiert das in der zweiten Lebenshälfte, wenn zur Kurzsichtigkeit eine altersbedingte Weitsichtigkeit hinzukommt.

Fast die Hälfte der 25-jährigen Deutschen ist kurzsichtig

Immer mehr Menschen leiden an Sehstörungen. Insbesondere die sogenannte Kurzsichtigkeit, oder Myopie, nimmt zu. Wer kurzsichtig ist, sieht in der Nähe gut, aber weiter entfernte Objekte nur unscharf. Diese Sehstörung beginnt meist im Grundschulalter. Insbesondere um das 10. Lebensjahr lässt sich die stärkste Zunahme von Kurzsichtigkeit beobachten.

Kurzsichtigkeit entsteht dadurch, dass der Augapfel übermäßig in die Länge wächst. Gefördert wird das unnormale Wachstum des Augapfels durch häufiges Sehen auf kurze Distanzen. Das weiß Professor Wolf Lagrèze von der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg. Ob man allerdings ein Buch liest oder auf einen Bildschirm starrt – das ist egal. Viel entscheidender, so Lagrèze, seien Abstand und Dauer.

Je mehr ein Mensch im Nahbereich schaut und zum Beispiel lernt, studiert, seine Hausaufgaben macht, die Schulbank drückt, desto höher sein Risiko für Kurzsichtigkeit.

Trägt jemand Brille oder Kontaktlinsen, so fällt das kaum weiter auf. Zwei Drittel aller Deutschen benötigen bereits eine Sehhilfe. IMAGO IMAGO / Panthermedia

Kurzsichtigkeit vorbeugen: Ausgleich für die Augen schaffen, Bewegung im Freien

Speziell geschliffene Brillengläser oder Kontaktlinsen ermöglichen Menschen mit Myopie ein normales Sehvermögen. Teilweise verhindern sie sogar, dass die Kurzsichtigkeit weiter zunimmt. Das ist auch wichtig. Denn sonst steigt das Risiko, im späteren Leben eine schwere Augenkrankheit zu bekommen. Warum, erklärt Prof. Lagrèze:

Es ist so, dass das kurzsichtige Auge ja länger ist, d.h. der hintere Augenpol, der dehnt sich auf, und die Netzhaut kommt unter Spannung. Und die Schichten, die die Netzhaut ernähren, die werden auch gedehnt und dann kann es da zu diesen Veränderungen kommen im Bereich der Netzhautmitte, aber auch im Bereich der äußeren Netzhautzonen.

Es gibt simple Vorbeugungsmaßnahmen gegen hohe Kurzsichtigkeit: Ausreichend Leseabstand zu Büchern und Bildschirmen halten - mindestens 30 Zentimeter. Auch regelmäßige Pausen sind wichtig. Am besten draußen, an der frischen Luft. Studien in den USA und Asien haben gezeigt: Wenn Kinder täglich zwei Stunden draußen spielen oder Sport treiben, halbiert sich ihr Risiko, kurzsichtig zu werden. Und wenn sie bereits kurzsichtig sind, verlangsamt sich das Fortschreiten der Myopie.

In Zeiten von Bildschirmarbeit und Homeschooling sind diese Empfehlungen gar nicht so leicht umsetzbar. Forschungsdaten aus China belegen, dass insbesondere die Augen der jüngeren Altersgruppen durch Pandemie und Lockdown gelitten haben. Ein Grund zur Sorge, auch für die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Netzhautkrankheiten führen zu starkem Sehverlust – schlimmstenfalls zur Erblindung

Neben starker Kurzsichtigkeit begünstigen noch andere Risikofaktoren Netzhauterkrankungen. Dazu gehören bestimmte Allgemeinerkrankungen, genetische Faktoren und das Alter. Die schwerwiegendste dieser Krankheiten ist eine Netzhautablösung, die unmittelbar zur Erblindung führen kann.

Verzerrte Linien und unscharfe Punkte in der Mitte des Sehfeldes können Anzeichen für eine Makuladegeneration sein. SWR

Die häufigste Netzhauterkrankung ist die altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD. In Deutschland leiden knapp 6 Millionen Menschen an diesem chronischen Leiden. Die AMD betrifft den Bereich des zentralen Sehens, die Makula. Als Folge geht die Fähigkeit, scharf zu sehen zunehmend verloren. Buchstaben, Gesichter, Autos – alles, was fokussiert wird, wird nur noch verschwommen wahrgenommen.

Die Makula Schematische Abbildung des inneren Auges: Die Makula im Zentrum der Netzhaut (Retina) ist der Bereich des schärfsten Sehens. Hier sind die Sehzellen besonders dicht angeordnet. IMAGO StockTrek Images Die Makula, wegen ihrer Pigmentierung auch „gelber Fleck“ genannt, liegt im Zentrum der Netzhaut (Retina). Sie ist der Bereich des schärfsten Sehens im Auge. Hier sind besonders viele Sehzellen sehr dicht angeordnet. Alles was wir direkt anblicken – Buchstaben, Gesichter, Straßenschilder – sehen wir dank der Makula scharf und kontrastreich.

Es gibt zwei Formen altersbedingter Makuladegeneration: die trockene und die feuchte. Die trockene AMD verläuft recht langsam. Die seltenere feuchte AMD setzt hingegen sehr rasch ein. Hierbei verwachsen Blutgefäße mit der Netzhaut und schädigen diese. Die Folge: starker Sehverlust.

Zwar ist eine medikamentöse Therapie möglich, ein bereits vorhandener Sehverlust lässt sich aber nicht mehr rückgängig machen. Deshalb ist Früherkennung sehr wichtig. Um eine Makuladegeneration rechtzeitig zu diagnostizieren, sollten alle über 50-jährigen ihre Augen regelmäßig untersuchen lassen.

Neben genetischen Faktoren verstärken erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck, Diabetes, Arteriosklerose und ganz besonders das Rauchen das Risiko, eine AMD zu bekommen. Ausgewogene Ernährung und Bewegung können dieses Risiko senken.

Grüner Star: Glaukom betrifft Menschen ab 40

Eine weitere altersbedingte Augenkrankheit ist das Glaukom, besser bekannt als „Grüner Star“. Knapp drei Prozent der Menschen ab dem 40. Lebensjahr sind betroffen. Jenseits des 75. Lebensjahres leidet fast jeder Zehnte an einem Glaukom.

Der Begriff Glaukom fasst verschiedene Augenkrankheiten zusammen, bei denen der Sehnerv immer weiter geschädigt wird. Die Folge: Das Gesichtsfeld wird immer kleiner – also der Bereich, in dem man sehen kann, ohne seinen Kopf zu drehen. Auch hier gehört neben Alter und einer genetischen Anlage die Kurzsichtigkeit zu den größten Risikofaktoren.

Und dann hat die Augenärztin damals gleich gesagt: "Oh ja, das sieht nicht gut aus." Sie sagte „Glaukom verdächtige Gesichtsfeld-Ausfälle und Sehnerv-Ausfälle, auf einem Auge nur zehn Prozent Sehnerv.

Häufig wird das Glaukom sehr spät entdeckt, da die Gesichtsfeldeinschränkungen zunächst unbemerkt bleiben. Warum das so ist, beschreibt Professor Carl Erb. Er leitet die Sektion Glaukom in der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG). Wenn ein Glaukom erstmals diagnostiziert wird, seien häufig bereits schwere Gesichtsfeldschäden an mindestens einem Auge feststellbar. Manchmal sogar bis zum Spätstadium gehend, weil das zweite Auge den Schaden lange kompensiere.

Neuroprotektive Medikamente sollen den Abbau des Sehnervs verhindern

Grüner Star ist nicht heilbar. Er lässt sich höchstens verlangsamen, indem der zu hohe Augeninnendruck gesenkt wird. Das verhindert die weitere Schädigung der Sehnerven. Weil entsprechende Medikamente nicht immer gut vertragen werden, stellt eine Operation eine weitere Behandlungsmöglichkeit dar.

Die Medizin betrachtet das Glaukom heute nicht mehr isoliert als reine Augenerkrankung, sondern als Symptom eines generellen Nervenabbaus. Dass Nerven besonders im Alter abbauen, zeigen andere neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson. Beim Glaukom sind eben die Nervenfasern des Sehnervs betroffen.

Vielleicht bietet dieses veränderte Verständnis der Krankheit „Glaukom“ auch die Möglichkeit, effektivere Therapien dafür zu entwickeln. Bereits heute werden sogenannte neuroprotektive Medikamente dafür eingesetzt, dem Abbau des Sehnervs entgegenzuwirken.

Wie bei der Makuladegeneration ist auch bei einem Glaukom ein gesunder Lebensstil entscheidend. Dass bereits viel Bewegung das Fortschreiten des Glaukoms eindämmen kann, zeigt eine US-amerikanische Studie.

Grauer Star: Augenlinse trübt über Jahre ein

Beim Grauen Star handelt es sich um eine zunehmende Linseneintrübung. Diese zeigt sich zunächst durch eine erhöhte Blend-Empfindlichkeit. Zum Beispiel in der Dämmerung oder bei Gegenlicht. Später verschwimmen Kontraste, was beim Lesen stört. Farben wirken weniger brillant. Langsam verschwindet die Welt hinter einem grauen Schleier. Am Ende nehmen die Erkrankten nur noch hell und dunkel wahr.

Starke bis schmerzhafte Lichtempfindlichkeit kann Anzeichen für Grauen Star sein. Autofahren in der Dämmerung oder Nacht wird für Betroffene nahezu unmöglich. picture-alliance / Reportdienste Peter Steffen

Anja Liekfeld ist Leiterin der Potsdamer Augenklinik Ernst von Bergmann. Sie kennt die Ursachen für den Grauen Star: Neben dem Alter wird dieser begünstigt durch allgemeine Erkrankungen wie Diabetes und die Einnahme bestimmter Medikamente, z.B. von Kortison.

Grauer Star lässt sich dank minimalinvasiver Eingriffe gut operativ behandeln. Hierbei wird die eingetrübte Linse durch eine Kunstlinse ersetzt. Allerdings haben diese Linsen auch Nachteile: Kontraste sind nicht ganz so gut, außerdem ist eine leichte Blend-Empfindlichkeit möglich.

Ab dem 40. Lebensjahr: regelmäßig zur augenärztlichen Kontrolle

Ein durchschlagender Erfolg wie bei der Behandlung des Grauen Stars fehlt bisher bei anderen schweren Augenleiden. Aber die Medizin setzt alles daran, effektivere Therapien zu entwickeln. Bis dahin lautet die Devise: Früherkennung. Noch besser ist es aber, bereits Kinder vor einer hohen Kurzsichtigkeit zu schützen.

Regelmäßige augenärztliche Kontrollen können irreparable Schäden an unserem wichtigsten Sinnesorgan rechtzeitig verhindern. Colourbox Foto: Colourbox.de -

