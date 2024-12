Einschalten, mitraten, gewinnen!

Moderation: Stefanie Junker

Auch in diesem Jahr wird es kurz vor Weihnachten rätselhaft im Programm von SWR Kultur: am Sonntag vor Heiligabend ab 20 Uhr. Drei Stunden lang suchen wir Antworten auf spannende Fragen, besuchen rätselhafte Orte und bringen Licht in dunkle Angelegenheiten.



Eine geheimnisvoll-unterhaltsame Radioshow, die zum Mitmachen einlädt. Denn: Wer die richtige Antwort weiß, kann es live in die Sendung schaffen.



Wie immer gibt es viele attraktive Preise. Der Hauptgewinn ist eine festliche Konzertreise mit Übernachtung und Abendessen für zwei Personen zu den Schwetzinger SWR Festspielen 2025.



Rätseltelefon: 07221 / 2000 oder per Mail: Matinee@SWRKultur.de



Redaktion: Georg Brandl

Musikredaktion: Bernd Künzig