Konzert des SWR Symphonieorchesters. Livemitschnitt vom 8. März 2024 in der Stuttgarter Liederhalle.

Programm

Samuel Barber

First Essay for Orchestra op. 12

Jean Sibelius

Sinfonie Nr. 4 a-Moll op. 63

Tempo molto moderato, quasi adagio

Allegro molto vivace – Doppio più lento

Il tempo largo

Allegro

John Adams

Harmonielehre für Orchester

Part I

Part II: "The Anfortas Wound". Very slow

Part III: "Meister Eckhardt and Quackie". Slowly rocking



Mitwirkende

SWR Symphonieorchester

Robert Treviño, Dirigent

Die 4. Sinfonie gilt als Hauptwerk von Jean Sibelius, dem Fokus-Komponisten des SWR Symphonieorchesters in dieser Saison. Sibelius komponierte diese Sinfonie 1911 unter dem Eindruck von Schönbergs "Harmonielehre". Auch der US-amerikanische Komponist John Adams bezieht sich in seinem überwältigenden, pulsierenden Orchesterwerk "Harmonielehre" von 1985 offenkundig auf Schönberg und ließ sich ebenso von Sibelius' 4. Sinfonie inspirieren. Adams' Landsmann Samuel Barber setzt mit seinem farbenreichen "First Essay for Orchestra" den amerikanischen Rahmen des Programms, dirigiert von Robert Treviño.