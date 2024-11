„Ich könnte dazu jetzt noch zehn weitere Patterns aufschreiben“- Lautenist Wolfgang Katschner über seine Art, alte Melodien zu arrangieren

"In jedem Kind liegt eine wunderbare Tiefe." Diese Worte stammen vom Komponisten Robert Schumann. In dieser Musikstunden-Woche geht es um die Kindheit in ihren unterschiedlichsten Facetten. Kindisch wird' s dabei aber ganz und gar nicht - im Gegenteil! Denn eins wird klar: in der Musik für Kinder liegt eine Welt, die auch uns Erwachsene tief berührt. In der letzten Folge zeigt sich, dass nicht jede Kindheit eine Idylle ist.